Агент Магкеева не стал отвечать на вопрос о будущем игрока в «Локомотиве»

Агент защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева Александр Клюев не стал отвечать на вопрос о будущем своего клиента в столичном клубе.

Агент отметил, что у игрока сейчас все мысли о том, чтобы вернуться в стартовый состав «железнодорожников» и помочь команде достичь целей по итогам сезона.

«Больше добавить мне нечего», - приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Напомним, что контракт 24-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Магкеев не выходил на поле в нынешнем сезоне, так как восстанавливался после серьёзной травмы, которую он получил в мае прошлого года.