Полузащитник «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой попросил агентов найти вариант с возможным продолжением карьеры в Европы.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией, к игроку проявляют интерес команды из Франции, а его представители работают над вариантами с Италией и Португалией.

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

А текущем сезоне игрок сборной России принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.