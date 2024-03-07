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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сарвели: «Локомотив» должен быть в тройке

07 Марта 2024 • 16:22 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
10.03 16:30

Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели ответил на вопрос о том, какой результат по итогам сезона устроит «красно-зелёных».

«Для того чтобы я и команда были довольны результатами сезона, мы должны быть в тройке минимум», — приводит слова Сарвели «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

На данный момент «Локомотив» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 31 балл. Отставание «железнодорожников» от идущего на третьем месте «Динамо» составляет четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владислав Сарвели

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