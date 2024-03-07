Нападающая «Зенита» Мэри-Энн Эзенагу перешла в петербургский клуб в январе 2023 года. С тех пор она стала чемпионкой России, финалисткой национального Кубка и обладательницей Суперкубка страны. Мэри-Энн любезно согласилась пообщаться с корреспонденткой сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Дарьей Петерсон. В разговоре с репортёром футболистка рассказала об адаптации к жизни в России и сборах в Турции.
— Мэри-Энн, приветствую! Ты совсем недавно вернулась со сборов вместе с командой. Как все прошло?
— Все отлично! Тренировки, проживание, сами сборы - все на высшем уровне.
— Команда готова к весенней части сезона?
— Мы как обычно будем бороться за первое место. Вся команда отлично поработала зимой, мы рвемся в бой.
— То есть основная цель команды - это чемпионство?
— Да, все так. Мы всегда ориентируемся только на первое место.
— Тебе было тяжело заново привыкать к холодному Санкт-Петербургу после теплой Турции?
— Да, конечно. Мне всегда непросто возвращаться в морозную погоду. Но я заранее психологически приготовилась к тому, что меня ждет в России. Так что повторная адаптация прошла относительно быстро и безболезненно.
— В целом ты привыкла к местному климату?
— Не могу сказать. Потому что в моей родной стране всегда очень жарко. Никакого снега, только плюсовая температура. Так что всем иностранцам с юга тяжело привыкать к российской погоде. Сначала было тяжело, но в последнее время я чувствую себя лучше.
— Можешь сказать, что ты привыкла к российскому образу жизни?
— Наверное, нет. Конечно, мои партнеры по команде очень помогают мне. Они окружают меня теплом и заботой.
— Ты уже стала понимать русский язык?
— Только самые базовые вещи. Моя одноклубница Надежда постоянно говорит со мной на русском. Правда, ее не волнует, понимаю я ее или нет (смеется).
— Но больше ты все-таки общаешься с иностранными футболистками?
— В основном я разговариваю с Кики. Раньше общалась с Аной Диаш, но недавно она ушла из команды.
— Что ты знала о нашей стране до переезда сюда?
— Я всегда знала, что в России очень холодно. В общем-то, я не ошибалась (смеется).
— Что тебя приятно удивило после переезда сюда?
— Мои одноклубницы и местные люди в целом. Партнерши помогли мне быстро адаптироваться к условиям, тепло меня приняли.
— А что удивило неприятно?
— Холод!
— Перейдем к традиционному блицу. Продолжи фразу. Женский футбол в России сейчас…
— Развивается.
— Тройка лучших нападающих за всю историю.
— Холанн, Мбаппе, Левандовски.
— Не Месси и не Роналду?
— Уже нет.
— А среди женщин?
— Назову только Алекс Морган.
— Кто лучший игрок текущего европейского сезона?
— Холанн.
— А тренер?
— Гвардиола.
— А клуб?
— «Манчестер Сити»
— Месси или Роналду?
— Роналду. Он крутой!
— Нигерия - футбольная страна?
— Да.
— А Россия - футбольная страна?
— Тоже да.
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