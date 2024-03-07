Казарцев будет работать на матче «Ростов» — «Краснодар» — другие назначения на 20-й тур РПЛ

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 20-го тура Российской премьер-лиги. Главным арбитром южного дерби назначен Василий Казарцев.
Судейские назначения на 20-й туре РПЛ:
8 марта (пятница)
14:00* «Крылья Советов» — ЦСКА Москва (Виталий Мешков);
18:30 «Ростов» — «Краснодар» (Василий Казарцев)
9 марта (суббота)
14:00 «Урал» — «Зенит» (Павел Кукуян);
16:30 «Рубин» — «Пари НН» (Сергей Цыганок);
19:00 «Динамо» Москва — «Ахмат» (Евгений Буланов).
10 марта (воскресенье)
14:00 «Оренбург» — «Балтика» (Владимир Москалёв);
16:30 «Локомотив» Москва — «Сочи» (Сергей Чебан);
19:00 «Спартак» Москва — «Факел» (Артём Любимов).
* - время московское.
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