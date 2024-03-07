Казарцев будет работать на матче «Ростов» — «Краснодар» — другие назначения на 20-й тур РПЛ

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 20-го тура Российской премьер-лиги. Главным арбитром южного дерби назначен Василий Казарцев.

Судейские назначения на 20-й туре РПЛ:

8 марта (пятница)

14:00* «Крылья Советов» — ЦСКА Москва (Виталий Мешков);

18:30 «Ростов» — «Краснодар» (Василий Казарцев)

9 марта (суббота)

14:00 «Урал» — «Зенит» (Павел Кукуян);

16:30 «Рубин» — «Пари НН» (Сергей Цыганок);

19:00 «Динамо» Москва — «Ахмат» (Евгений Буланов).

10 марта (воскресенье)

14:00 «Оренбург» — «Балтика» (Владимир Москалёв);

16:30 «Локомотив» Москва — «Сочи» (Сергей Чебан);

19:00 «Спартак» Москва — «Факел» (Артём Любимов).

* - время московское.