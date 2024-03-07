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Бистрович — о России: «Раздражают пробки и морозы»

07 Марта 2024 • 14:19 Комментировать
Балтика
0:0
Сочи

Хавбек калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович поделился комментарием о своём пребывании в России.

«Менталитет мне близок. Я чувствую, что Россия ― мой второй дом. Раздражают только пробки и морозы», — приводит слова Бистровича портал «Чемпионат».

Напомним, трудовой договор 25-летнего хорвата принадлежит московскому ЦСКА с 2018 года. С прошлого лета Бистрович выступает за калининградскую «Балтику» на правах аренды.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кристиян Бистрович

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