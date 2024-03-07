Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко не хочет играть за сборную Армении, несмотря на уговоры местной федерации. Об этом информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, Коваленко не соглашался выступать за Армению – он мечтает выступать за сборную России.

Александр Коваленко уже провёл один матч за сборную России, но это было давно – осенью 2022 года. Тогда футболист отыграл 45 минут в товарищеском поединке против Кыргызстана.

В сезоне 2023/2024 Коваленко провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.