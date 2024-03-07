Агент Масоэро высказался о возможном возвращении защитника в Россию

Агент защитника румынской команды «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

Напомним, что аргентинец на протяжении двух лет (2021-2023) выступал за «Пари НН».

«Летом Лукас может вернуться в РПЛ, мы следим за тем, что происходит в лиге. Но пока никаких переговоров не было», - приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 играх во всех турнирах за румынский клуб, в которых не смог отметиться результативными действиями. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.