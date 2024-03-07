Жоаозиньо: «Промес - огромная потеря для «Спартака»

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо поделился мнением о ситуации нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, которого задержали в ОАЭ.

«Жаль, что такая ситуация возникла с Промесом. Он очень хороший футболист! Его отсутствие - огромная потеря для «Спартака», - приводит слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за участия в ДТП. В связи с этим нидерландский форвард не смог помочь «красно-белым» в матче 19-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:0).

В текущем сезоне РПЛ Квинси провел 17 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.