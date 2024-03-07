Горшков: «Звёздной болезни у Шевченко не было»

Бывший футболист питерского «Зенита» Александр Горшков ответил на вопрос, как в коллективе себя вёл Андрей Шевченко. В своё время Горшков и Шевченко пересекались в национальной сборной Украины.

«Чувствовал себя лидером, но при этом никакой звёздной болезни не было. Нормально со всеми общался, даже с теми, кто только приехал в сборную, например со мной», - цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

Александр Горшков провёл четыре матча за сборную Украины. В них футболист отметился двумя забитыми голами, поражая ворота Испании и Армении. Это были матчи отбора на чемпионат Европы – 2004. Украинская национальная команда не смогла тогда попасть на континентальный футбольный форум.