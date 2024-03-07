Игрок «Оренбурга» мечтает о «Барселоне»

Хавбек «Оренбурга» Иван Башич рассказал, что мечтает попробовать свои силы в каталонской «Барселоне».

«Может ли «Оренбург» стать трамплином в Европу? Это хороший трамплин. И без разницы, есть ли еврокубки. За кого мечтал играть в детстве? «Барселона», люблю этот клуб. Сыграть с Месси (смеётся)», - передает слова Башича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 23 поединка во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.