Дьяков рассказал, чего ждёт от матча «Ростов» - «Краснодар»

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о поединке 20-го тура чемпионата России против «Краснодара».

«Между этими командами матчи всегда интересные. Эта игра не будет исключением, хотя сейчас команды не так хороши в атаке, как хотелось бы. Жду, что в этой встрече будет достаточно голов», - передает слова Дьякова «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоится на стадионе в Ростове-на-Дону 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Ростов» находится на десятой строчке.