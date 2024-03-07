Таранов оценил шансы «Крыльев Советов» победить ЦСКА

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов высказал мнение о предстоящем поединке своей бывшей команды против московского ЦСКА в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

«Шансы в этом матче равны. ЦСКА с «Оренбургом» упустил победу, «Крылья» в Ростове сыграли неудачно и захотят реабилитироваться. У «Крыльев» есть хороший шанс, но и ЦСКА очки терять не хочет», - передает слова Таранова «Чемпионат».

Поединок «Крыльев Советов» против ЦСКА пройдет 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают шестое место, а гости идут восьмыми.