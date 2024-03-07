​Горшков рассказал, как Шевченко берегли в сборной Украины

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков вспомнил о тренировках в сборной Украины. По словам экс-футболиста, во время занятий никто всерьёз не шёл в отбор против звёздного форварда Андрея Шевченко.

«Видимо, боялись травму нанести. Для меня это немного дико, ведь я всегда шёл в отбор и не смотрел, какой игрок передо мной. Тогда заметил, что все почтительно относились к Шевченко, никто жёстко не шёл в подкаты, когда нужно было – убирали ноги», - цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

Александр Горшков в своё время провёл за сборную Украины четыре матча. В них футболист забил два гола, в том числе поразил ворота Икера Касильяса в игре против Испании в рамках отбора на чемпионат Европы – 2004.

Стоит сказать, что в настоящий момент Андрей Шевченко занимает пост президента Украинской ассоциации футбола.