Агент Краева заявил, что полузащитник летом не планирует переезжать в Россию

Агент полузащитника болгарского «Левски» Андриана Краева Джон Инглис высказался об информации, что его клиент в зимнее трансферное окно мог перейти в «Ростов».

«Сейчас контактов с российскими клубами нет. Мы также не планируем летний трансфер в Россию», - приводит слова Инглиса «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста с болгарской командой рассчитан до 30 июня, и он точно покинет команду, за которую выступает с 2020 года.

В текущем сезоне Краев принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.