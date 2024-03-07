Газзаев - о «Краснодаре»: «Когда речь идёт о золотой гонке, оправданий быть не может»

Экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об осечке «Краснодара» в 19-м туре Российской премьер-лиги. «Быки» на своем поле не смогли победить казанский «Рубин» (1:1).

«Краснодар» не удержал победу. Потеряли концентрацию в концовке - ничья. Можно ссылаться на потери Кордобы и Черникова. Но когда речь идет о золотой гонке, оправданий быть не может», - передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

После 19 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 39 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым «Зенит» на два очка.