«Зенит» обратился к Спаллетти

«Зенит» сделал публикацию в социальных сетях по случаю дня рождения итальянского тренера Лучано Спаллетти.

«Лучано Спаллетти – 65! С днём рождения!» - говорится в сообщении «сине-бело-голубых».

Спаллетти тренировал «Зенит» в 2009-2014 годах. Под руководством итальянца питерская команда дважды становилась чемпионом России.

В настоящий момент Лучано Спаллетти тренирует сборную Италии. Специалист готовит команду к чемпионату Европы, который пройдёт летом в Германии.

Отметим, что «Зенит» сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 9 марта, - против «Урала» на поле соперника.