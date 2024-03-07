Экс-игрок «Зенита»: «Помню, как Шевченко поддерживал меня»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков ответил на вопрос, дрожали ли у него коленки, когда в 2003 году его вызвали в национальную сборную Украины перед матчем против Испании в отборе на чемпионат Европы - 2004.

«Конечно, дрожали, хоть мне уже было 33 года. Я старался оставаться спокойным, тренировался. Тогда в команде были такие звёзды, как Андрей Шевченко, Андрей Воронин, Сергей Ребров, Олег Лужный. Помню, как Шевченко поддерживал меня. Ну а с началом матча мандраж испарился...» - цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

Всего за национальную сборную Украины Александр Горшков провёл четыре матча. В них полузащитник забил два гола – в ворота сборных Испании и Армении. Гошков завершил игровую карьеру в «Зените» после сезона 2008 года. За питерский клуб он провёл более 250 официальных матчей.