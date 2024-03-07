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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита»: «Было ощущение, будто не хотели победить «Спартак»

07 Марта 2024 • 11:54 Комментировать

В рамках 19-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем поле разошелся миром с московским «Спартаком» со счетом 0:0. Об этом матче высказался экс-игрок «сине-бело-голубых» Александр Горшков.

«После финального свистка я был огорчен. Мне показалось, что питерцы не рисковали. Была хорошая возможность догнать «быков». Ощущение, будто «Зенит» не хотел побеждать здесь и сейчас», - передает слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 37 баллов и занимает второе место в таблице. «Спартак», в свою очередь, идет четвертым с 31 очком.

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