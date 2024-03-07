Защитник «Оренбурга» Адамов высказался о Хабибе и Махачеве

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Оренбург», не смог выбрать между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«Оба крутые. Потому что они лучшие бойцы в мире, никто с ними не сравнится!» - передает слова Адамова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл 18 поединков за «Оренбург», отметившись двумя результативными передачами. После 19 проведенных туров команда набрала 16 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.