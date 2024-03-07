Бистрович высказался о возможном возвращении в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, который нынешний сезон проводит в аренде в калининградской «Балтике», порассуждал, почему у него не получилось проявить себя в столичном клубе.

Хорват отметил, что он является тем игроком, который всегда хочет попадать в стартовый состав, и хоть он не был игроком запаса, но ему хотелось большего.

«ЦСКА сделал для меня всё. Это главный клуб в моей карьере. Не исключаю, что вернусь», - приводит слова Бистровича «Чемпионат».

Напомним, что арендное соглашение с «Балтикой» рассчитано до 30 июня, а контракт с «армейцами» заканчивается летом следующего года.