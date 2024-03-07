Таранов назвал оптимальное место для «Крыльев Советов» в РПЛ

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если «Крылья» окажутся в шестёрке, это будет хорошим результатом. Говорить о медалях неоправданно. «Крыльям» будет непросто в этой части чемпионата, но если окажутся в шестёрке, будет хорошо», - приводятся слова Таранова на страницах «Чемпионата».

После 19 туров самарская команда набрала 29 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч «Крылья Советов» проведут против столичного ЦСКА на своем поле.