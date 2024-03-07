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Башич считает, что Деограсия сможет привести «Оренбург» к успеху

07 Марта 2024 • 10:59 Комментировать
Оренбург
...
Балтика
10.03 14:00

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о работе с испанским специалистом Давидом Деограсией.

Игрок сборной Боснии и Герцеговины считает, что главный тренер способен привести уральский клуб к успеху.

«Каждого тренера можно охарактеризовать по-разному. Давид не строгий, а справедливый», - приводит слова Башича «РБ Спорт».

Напомним, что 51-летний специалист возглавил «Оренбург» в августе прошлого года, и его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, однако есть опция пролонгации ещё на один год. 

«Оренбург» после 19 туров РПЛ находится в зоне стыковых игр, занимая 14-е место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Иван Башич Давид Деограсия ещё теги

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