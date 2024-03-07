«Спартак» обратился к Соболеву с пожеланием

Московский «Спартак» посредством социальных сетей поздравил нападающего команды Александра Соболева с днем рождения. Сегодня, 7 марта, футболисту исполнилось 27 лет.

«Желаем Саше здоровья, счастья и еще как можно больше голов за «красно-белых», - говорится в публикации пресс-службы столичного клуба.

Напомним, что Александр выступает за «народную команду» с 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел 16 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

По итогам 19 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице.