Иван Башич назвал игрока «Оренбурга», который достоин играть в европейском топ-клубе

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о том, кто из уральского клуба действительно готов выступать в клубе из топ-5 лиг Европы.

Игрок выделил аргентинского полузащитника Лукаса Веру, ведь он показывает определённую стабильность и играет без травм уже 1,5 года.

«Он точно входит в топ-5 полузащитников чемпионата России. Он любой команде не помешал бы», - приводит слова Башича «РБ Спорт».

Напомним, что в зимнее трансферное окно Вера мог перейти в «Локомотив», но трансфер не состоялся из-за финансовых разногласий.

В текущем сезоне Вера принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.