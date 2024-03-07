Бистрович высказался о работе под руководством Игнашевича

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о работе под руководством Сергея Игнашевича, с которым он вместе играл в составе московского ЦСКА.

Капитан калининградской команды отметил, что все знают, каким Игнашевич был игроком, и он является таким же тренером, который всегда требует от команды интенсивности.

«Он прививает нам прессинг на чужой половине, стараемся играть высоко. С Игнашевичем мы часто смотрим европейские команды», - приводит слова Бистровича «Чемпионат».

«Балтика» после 19 туров Российской премьер-лиги занимает 15-е место в турнирной таблице. В ближайшем туре она сыграет против «Оренбурга» на выезде (10.03).