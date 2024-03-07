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Бистрович — о «Балтике»: «Я очень быстро адаптировался»

07 Марта 2024 • 10:10 Комментировать
Оренбург
...
Балтика
10.03 14:00

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович, который нынешний сезон проводит в аренде в «Балтике», рассказал о том, всем ли он доволен в калининградской команде.

«Играл почти во всех матчах, после операции мне было важно получить практику. Я очень быстро адаптировался», - приводит слова Бистровича «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний футболист принадлежит московскому ЦСКА, с которым у него действующее соглашение до лета 2025 года.

В текущем сезоне Бистрович, который стал капитаном «Балтики», принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кристиян Бистрович

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