Бистрович — о «Балтике»: «Я очень быстро адаптировался»

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович, который нынешний сезон проводит в аренде в «Балтике», рассказал о том, всем ли он доволен в калининградской команде.

«Играл почти во всех матчах, после операции мне было важно получить практику. Я очень быстро адаптировался», - приводит слова Бистровича «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний футболист принадлежит московскому ЦСКА, с которым у него действующее соглашение до лета 2025 года.

В текущем сезоне Бистрович, который стал капитаном «Балтики», принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.