Кто из российских футболистов сыграл наибольшее количество матчей в Европе

Сегодня количество наших игроков за рубежом исчисляется единицами. На ведущих ролях можно выделить только Александра Головина из «Монако». Алексей Миранчук и Арсен Захарян пока таковыми вряд ли считаются, хотя за каждым их действием наши болельщики следят затаив дыхание. Но совсем недавно количество россиян в ведущих зарубежных клубах было весомым. В девяностые годы и вовсе можно было встретить игроков в «Интере» или «Барселоне». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пятёрке россиян, которые провели больше всего матчей в ведущих европейских лигах.

В списке величайших игроков «Манчестер Юнайтед»

Игровая карьера нынешнего главного тренера скромного киргизского клуба «Мурас Юнайтед» Андрея Канчельскиса выдалась славной. В первую очередь она также связана с буквами «МЮ». В стане «красных дьяволов» полузащитник становился двукратным чемпионом Англии и, по мнению болельщиков, входит в число 25 величайших игроков «Манчестер Юнайтед» всех времён. Кроме того, Канчельскис поиграл в «Эвертоне», «Фиорентине», «Саутгемптоне» и «Манчестер Сити», в который ещё не были вложены миллионы шейхов. Всего набралось 212 матчей в ведущих лигах Европы.

Виктор Онопко был рекордсменом сборной России по количеству матчей (109), а сегодня является помощником главного тренера национальной команды. В игровую пору Онопко должен был оказаться в мадридском «Атлетико», но судьба заставила его стать одной из легенд «Овьедо».

Константин Рауш завершил свою карьеру относительно недавно, летом 2022 года. Рауш получил российское гражданство специально к чемпионату мира – 2018, но в окончательную заявку не попал. Зато успел поиграть за московское «Динамо», не считаясь легионером.

Царь и главный тренер сборной России

Две легенды российского футбола девяностых - начала двухтысячных Александр Мостовой (311 матчей) и Валерий Карпин (384 матча) выделялись своим мастерством. Они были лидерами не только своих клубов, но и сборной России. Карпин забивал решающие мячи (чего только стоит гол французам в 1999-м!), Мостовой получил прозвище «Царь», а болельщики «Сельты» собирались установить ему памятник в Виго.

Лучшие российские игроки, которые сыграли больше всего матчей в ведущих лигах Европы

Футболист Клубы, за которые выступал Количество матчей Валерий Карпин «Реал Сосьедад», «Валенсия», «Сельта» 384 Александр Мостовой «Кан», «Страсбург», «Сельта» 311 Константин Рауш «Кёльн», «Штутгарт», «Ганновер» 246 Виктор Онопко «Овьедо», «Райо Вальекано» 214 Андрей Канчельскис «Эвертон», «Фиорентина», «Саутгемптон», «Манчестер Сити» 212

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