Кто из российских футболистов сыграл наибольшее количество матчей в Европе

Сегодня количество наших игроков за рубежом исчисляется единицами. На ведущих ролях можно выделить только Александра Головина из «Монако». Алексей Миранчук и Арсен Захарян пока таковыми вряд ли считаются, хотя за каждым их действием наши болельщики следят затаив дыхание. Но совсем недавно количество россиян в ведущих зарубежных клубах было весомым. В девяностые годы и вовсе можно было встретить игроков в «Интере» или «Барселоне». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пятёрке россиян, которые провели больше всего матчей в ведущих европейских лигах.
В списке величайших игроков «Манчестер Юнайтед»
Игровая карьера нынешнего главного тренера скромного киргизского клуба «Мурас Юнайтед» Андрея Канчельскиса выдалась славной. В первую очередь она также связана с буквами «МЮ». В стане «красных дьяволов» полузащитник становился двукратным чемпионом Англии и, по мнению болельщиков, входит в число 25 величайших игроков «Манчестер Юнайтед» всех времён. Кроме того, Канчельскис поиграл в «Эвертоне», «Фиорентине», «Саутгемптоне» и «Манчестер Сити», в который ещё не были вложены миллионы шейхов. Всего набралось 212 матчей в ведущих лигах Европы.
Виктор Онопко был рекордсменом сборной России по количеству матчей (109), а сегодня является помощником главного тренера национальной команды. В игровую пору Онопко должен был оказаться в мадридском «Атлетико», но судьба заставила его стать одной из легенд «Овьедо».
Константин Рауш завершил свою карьеру относительно недавно, летом 2022 года. Рауш получил российское гражданство специально к чемпионату мира – 2018, но в окончательную заявку не попал. Зато успел поиграть за московское «Динамо», не считаясь легионером.
Царь и главный тренер сборной России
Две легенды российского футбола девяностых - начала двухтысячных Александр Мостовой (311 матчей) и Валерий Карпин (384 матча) выделялись своим мастерством. Они были лидерами не только своих клубов, но и сборной России. Карпин забивал решающие мячи (чего только стоит гол французам в 1999-м!), Мостовой получил прозвище «Царь», а болельщики «Сельты» собирались установить ему памятник в Виго.
Лучшие российские игроки, которые сыграли больше всего матчей в ведущих лигах Европы
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|Валерий Карпин
|«Реал Сосьедад», «Валенсия», «Сельта»
|384
|Александр Мостовой
|«Кан», «Страсбург», «Сельта»
|311
|Константин Рауш
|«Кёльн», «Штутгарт», «Ганновер»
|246
|Виктор Онопко
|«Овьедо», «Райо Вальекано»
|214
|Андрей Канчельскис
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«Эвертон», «Фиорентина»,
«Саутгемптон», «Манчестер Сити»
|212
Известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов
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