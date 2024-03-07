Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Промес почувствовал себя безнаказанным»

07 Марта 2024 • 08:00 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе, которого задержали в ОАЭ.

«После видео из ночного клуба мне кажется, что он почувствовал себя безнаказанным. В сети каждый болельщик знает, где прошлой ночью был Квинси. Это шокирует», - передает слова Мостового RT.

Накануне в сети появилось видео, как 32-летний нидерландский футболист, несмотря на арест, отдыхает в ночном клубе Дубая.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел 17 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Квинси Промес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Важный игрок возвращается в состав «Спартака» ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов ​«Роналду, просто заткнись»: Экс-игрок сборной Франции атаковал Криштиану Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в серии Минское «Динамо» победило одноклубников из Москвы и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ Дубль Дроздова помог «Салавату Юлаеву» победить «Трактор» и сравнять счёт в серии Кубка Гагарина «Ак Барс» разбил «Автомобилист» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Марта
08:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Промес почувствовал себя безнаказанным»
05:28 · Россия. Премьер-лига
Галямин: «Чалов мог бы сыграть за середняка Серии А»
06 Марта
22:40 · Россия. Премьер-лига
​Радченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ
22:33 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Спартак» становится соучастником – платил Промесу деньги, на которые, вероятно, проводили операции с наркотиками» 2
22:23 · Россия. Премьер-лига
​Сенников оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ
22:18 · Россия. Премьер-лига
​Агент отреагировал на информацию о Сако из «Ростова»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил ассист в плей-офф Лиги Европы
21:04 · Россия. Премьер-лига
Могилевец рассказал, почему отказал Уткину в переходе в «Эгриси»
21:04 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» выкупил Сако за 350 тысяч евро
20:52 · Россия. Премьер-лига
​Салихова обвинила «Спартак» в ситуации вокруг Промеса
20:45 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА сообщили о принципиальной договорённости с Чаловым по контракту
20:36 · Россия. Премьер-лига
Могилевец рассказал, почему не добился большого успеха в карьере
20:27 · Россия. Премьер-лига
Могилевец вспомнил, почему не сошёлся характером со Слуцким
20:15 · Россия. Премьер-лига
Вера: Неправда, что я любой ценой хотел уйти из «Оренбурга»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Арсен Адамов: «Я достоин быть в сборной России»
Все новости
Рекомендуем