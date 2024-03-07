Мостовой: «Промес почувствовал себя безнаказанным»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе, которого задержали в ОАЭ.

«После видео из ночного клуба мне кажется, что он почувствовал себя безнаказанным. В сети каждый болельщик знает, где прошлой ночью был Квинси. Это шокирует», - передает слова Мостового RT.

Накануне в сети появилось видео, как 32-летний нидерландский футболист, несмотря на арест, отдыхает в ночном клубе Дубая.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел 17 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.