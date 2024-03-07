Галямин: «Чалов мог бы сыграть за середняка Серии А»

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Галямин оценил способности нападающего московского клуба Фёдора Чалова, который является главной атакующей картой в колоде наставника ЦСКА Владимира Федотова. Он уверен в том, что Чалов мог бы гипотетически прийтись ко двору середняку итальянского чемпионата Серии А.

- Если будет топ-чемпионат, то он может согласиться и на клуб второй десятки. Не знаю его амбиции, но думаю, что Чалов смог бы играть в середнячке чемпионата Италии, - цитирует слова Галямина РБ Спорт.

В недавнем прошлом Чалов поиграл в чемпионате Швейцарии - он защищал цвета «Базеля».