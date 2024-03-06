​Радченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Трудно сказать, есть ли у какой-то команды преимущество в чемпионской гонке. Через два тура будет понятно, в каком состоянии находятся команды. Много новичков пришли в «Зенит», ещё нет сыгранности, а «Краснодар» потерял очки», - цитирует Радченко «РБ Спорт».

Радченко добавил, что если брать лидирующую группу команд РПЛ, то по игре на данный момент ему больше понравилось «Динамо». Московская команда, как известно, на выходных обыграла «Локомотив» в дерби со счётом 2:1.

Матчи двадцатого тура чемпионата России растянутся на три дня – они пройдут 8, 9 и 10 марта.