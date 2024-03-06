​Червиченко: «Спартак» становится соучастником – платил Промесу деньги, на которые, вероятно, проводили операции с наркотиками»

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», высказался о ситуации с Квинси Промесом. По мнению Червиченко, возвращение нидерландца в состав станет для московского клуба ударом по имиджу.

«Возможное возвращение Промеса в клуб покажет простым людям, что «Спартаку» ниже падать некуда. Когда клуб держит у себя наркодилера, это говорит о том, что его покрывают», - цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Червиченко пошёл дальше и сказал, что «Спартак» можно будет считать соучастником преступлений Промеса.

«Плюс «Спартак» ещё становится соучастником преступлений, потому что платил Промесу деньги, на которые, вероятно, проводились все эти операции с наркотиками», - сказал Червиченко.

Стоит сказать, что Квинси Промес подал апелляцию на шестилетний тюремный срок в рамках дела о контрабанде наркотиков. Пока апелляция рассматривается, нельзя утверждать, что футболист виновен.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 10 марта – против «Факела».