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​Червиченко: «Спартак» становится соучастником – платил Промесу деньги, на которые, вероятно, проводили операции с наркотиками»

06 Марта 2024 • 22:33 Комментировать (2)

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», высказался о ситуации с Квинси Промесом. По мнению Червиченко, возвращение нидерландца в состав станет для московского клуба ударом по имиджу.

«Возможное возвращение Промеса в клуб покажет простым людям, что «Спартаку» ниже падать некуда. Когда клуб держит у себя наркодилера, это говорит о том, что его покрывают», - цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Червиченко пошёл дальше и сказал, что «Спартак» можно будет считать соучастником преступлений Промеса.

«Плюс «Спартак» ещё становится соучастником преступлений, потому что платил Промесу деньги, на которые, вероятно, проводились все эти операции с наркотиками», - сказал Червиченко.

Стоит сказать, что Квинси Промес подал апелляцию на шестилетний тюремный срок в рамках дела о контрабанде наркотиков. Пока апелляция рассматривается, нельзя утверждать, что футболист виновен.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 10 марта – против «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Квинси Промес ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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redwhite1959
06 Марта 2024 в 23:10
Всё правильно - такие заявления Червиченко можно делать, когда суд установит вину Промеса. А потому "Спартак" уже сейчас смело может предъявить к нему иск за нанесение морального вреда деловой репутации клуба.
wertygaz
06 Марта 2024 в 22:42
Андрей с приветом…
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