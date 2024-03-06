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Миранчук оформил ассист в плей-офф Лиги Европы

06 Марта 2024 • 21:32 Комментировать
Спортинг Л
1:1
Аталанта
1 2.15 X 3.70 2 3.30
2-й тайм

Вечером 6 марта лиссабонский «Спортинг» и «Аталанта» из Бергамо открывают череду первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук в первом тайме встречи оформил голевую передачу.

На 39-й минуте Миранчук у чужой штрафной площади сыграл на подборе, сделал пас на Джанлуку Скамакку, который с 15 метров пробил в правый угол ворот лиссабонцев. В итоге – 1:1, ассист Алексея помог бергамаскам сравнять счёт.

Напомним, что следить за ходом игры можно в текстовой трансляции от нашего портала. На данный момент к концу подходит первый тайм, счёт равный - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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