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Могилевец рассказал, почему отказал Уткину в переходе в «Эгриси»

06 Марта 2024 • 21:04 Комментировать

Павел Могилевец, бывший хавбек сборной России и питерского «Зенита» рассказал, почему отказал Василию Уткину, который приглашал его в свой медиафутбольный клуб – «Эгриси».

«Поблагодарил, конечно, но пришлось отказаться. Я не в России», - говорит Могилевец порталу Sport24.

Ранее Могилевец рассказал, почему в своей карьере он не смог добиться больших успехов. Кстати, сейчас Павлу 31 год, с минувшей зимы он является свободным агентом, так как покинул свой последний на данный момент клуб – ереванский «Урарту».

А также вспомнил эпизод карьеры, в котором не сошёлся характерами с Леонидом Слуцким.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Павел Могилевец эгриси ещё теги
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