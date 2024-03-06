Могилевец рассказал, почему не добился большого успеха в карьере

Полузащитнику Павлу Могилевцу уже 31 год. Его последним клубом на данный момент был ереванский «Урарту». Хавбек рассказал, почему не смог добиться больших успехов в профессиональной карьере.

«Редко совпадает, что ты — офигенный футболист и человек. Иногда понимал: где-то надо было быть хитрее, наглее, лишний раз посмеяться на какую-то шутку. Я так не умел», - вспоминает Могилевец для портала Sport24.

Футболист добавил, что это не претензия к тем, кто так умеет. Ведь благодаря тому они добились успеха в карьере.

Ранее в карьере Павел выступал за «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Химки» и другие команды.

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