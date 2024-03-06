Могилевец вспомнил, почему не сошёлся характером со Слуцким

Российский полузащитник Павел Могилевец с 2018 по 2020 годы был игроком казанского «Рубина». Хавбек рассказал, почему покинул клуб и не сошёлся с Леонидом Слуцким, который в 2019 году принял под своё руководство игроков казанского клуба.

«Леонид Викторович сразу же после назначения стал искать подход ко всем. На тренировках Слуцкий начинает подкалывать игроков, я же привык работать серьёзно, сосредоточенно, меня воспитывали так, что нельзя смеяться на тренировках», - говорит Могилевец порталу Sport24.

Могилевец добавил, что совсем не воспринимал шутки главного тренера и однажды рассказал это Слуцкому в лично беседе.

«Стало ясно – совсем не подходим друг другу. Но это нормально», - заключил Могилевец.

Сейчас Могилевцу 31 год, он является свободным агентом. Минувшей зимой Павел покинул ереванский «Урарту», в котором провёл последние полгода.