Вера: Неправда, что я любой ценой хотел уйти из «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопрос о проблемах с мотивацией из-за несостоявшегося перехода в московский «Локомотив».

— Неправда, что у меня не было мотивации, что мне было грустно, что я хотел любой ценой уйти. Я товарищ для своих одноклубников, как для латиноамериканцев, так и для русских, — приводит слова Веры Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре ассиста.

После 19 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Давида Деограсии 16 набранных очков.