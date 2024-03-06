Арсен Адамов: «Я достоин быть в сборной России»

Игрок «Зенита» Арсен Адамов, выступающий в аренде в «Оренбурге», прокомментировал своё недавнее попадание в расширенный список национальной сборной России. В третьей декаде марта подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с командами Сербии и Парагвая.

«Считаю, что я достоин быть в сборной. Понимаю, для этого нужно не просто играть, а играть хорошо. Просто нужно получать больше игровой практики, чтобы получить вызов в сборную. Сейчас я кайфую оттого, что играю много и хорошо», - делится футболист для «Спорт-Экспресса».

В этом сезоне у Адамова 18 сыгранных встреч во всех турнирах, в них Арсен отметился двумя голевыми передачами.