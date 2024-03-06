Писарева дисквалифицировали на два матча Второй лиги

Главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев не сможет помочь своей команде на бровке в ближайших двух матчах Второй лиги. Как стало известно, специалиста дисквалифицировали за мат.

«За ненормативную лексику в отношении официальных лиц матча главный тренер «Краснодара‑2» Николай Писарев дисквалифицирован две игры Второй лиги», - сказал телеканалу «Матч ТВ» Артур Григорьянц, глава КДК РФС.

Помимо этого, Писарева оштрафовали. Специалисту предстоит заплатить за свои слова 50 тыс. руб.

Напомним, что Писарева удалили в конце матча «Краснодар-2» - «Велес», что состоялся в минувшие выходные. Победу в нём одержал дубль «быков».