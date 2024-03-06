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Селюк предположил, почему сорвался трансфер Чалова в «Зенит»

06 Марта 2024 • 19:24 Комментировать

Известный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу информации о том, что в зимнее трансферное окно нападающий Фёдор Чалов мог сменить ЦСКА на «Зенит».

Селюк предположил, что переход мог сорваться из-за требований игрока по трансферу в европейский клуб.

«ЦСКА и «Ахмат» - два клуба под санкциями, из них в Европу перейти невозможно, только если свободным агентом. Возможно, в связи с этим и не удалось договориться, Чалов поставил условия, что он имеет право уйти из «Зенита» в определённые сроки или за определенную сумму, а «Зенит» был не согласен», - цитирует Селюка Metaratings.

Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» нападающий провёл 247 официальных матчей. В них Чалов записал на свой счёт 84 гола и 42 результативных паса на партнёров. Действующий контракт 25-летнего нападающего с ЦСКА рассчитан до конца 2024 календарного года.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в пятницу, 8 марта, - против «Крыльев Советов» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Селюк Фёдор Чалов ещё теги
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