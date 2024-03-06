Агент Барбоза назвал причину успешной работы Юрана

«Пари НН» под руководством главного тренера Сергея Юрана перед началом сезона считался одним из кандидатов на вылет. Однако теперь, перед финальной третью сезона в РПЛ «горожане» идут на девятом месте с 25 набранными очками, клуб одержал восемь побед и сыграл вничью три раза за 19 туров.

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, почему Юрану везёт у руля нижегородцев.

«У Юрана идёт белая полоса с «Нижним», просто в своё время он работал с великими тренерами. Юран знает про организацию команды, это играет большую роль. У него есть инстинкт, эмпирические знания», - делится Барбоза для Legalbet.

Юран прибыл в «Пари НН» прошлой весной, при нём «горожане» спаслись от вылета из РПЛ путём стыковых матчей.