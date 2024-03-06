​Аршавин ответил, когда российские клубы смогут играть в Лиге чемпионов

Член руководства «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, когда российские клубы смогут выступать в Лиге чемпионов и других турнирах УЕФА.

«Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО. Есть ли у меня предположения, в каком году это произойдет? У меня нет никаких предположений», - цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что УЕФА и ФИФА ввели санкции в отношении Российского футбольного союза более двух лет назад. С того момента российские клубы и сборные не имеют возможности выступать в международных соревнованиях.

Матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги пройдут 8, 9 и 10 марта.