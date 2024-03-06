В «Оренбурге» рассказали о здоровье Оганесяна

Спортивный директор «Оренбурга», Дмитрий Андреев рассказал о здоровье Степана Оганесяна, нападающего южноуральского клуба Российской премьер-лиги, который травмировался на сборах зимой.

«Степану сняли лангету, он прошел МРТ. Мы в ожидании заключения докторов, после примем решение о дальнейшем восстановлении игрока, его тренировках», - доложил Андреев телеканалу «Матч ТВ».

Оганесяну всего лишь 22 года, в текущем сезоне игрок атаки сыграл за «Оренбург» в 16 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал ассист. Осенью 2023 года дебютировал в сборной России.

В первом матче весны 2024 года «Оренбург» благодаря чудо-голу Матиаса Переса сыграл вничью с ЦСКА (1:1).