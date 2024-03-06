​Первый тренер Соболева: «Саша всегда был лидером»

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, дал комментарий. Он считает, что в отсутствии Квинси Промеса Соболев способен быть лидером «красно-белых».

«Саша всегда был лидером и способен им стать пока нет Промеса. Желание помочь команде у него есть. Надеюсь, они с Угальде найдут общий язык, и всё будет нормально», - цитирует Горбунова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на текущий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в воскресенье, 10 марта, - против «Факела». Игра состоится в «Лужниках».

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