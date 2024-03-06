Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» предлагал ЦСКА Кругового в рамках сделки по Чалову

06 Марта 2024 • 16:34 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Зенит» предпринимал попытку подписать нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА. Телеграм-канал «Мутко против» подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что питерцы предлагали «армейцам» за Чалова 10 миллионов евро.

Источник отмечает, что в рамках этой сделки «Зенит» предлагал ЦСКА защитника Данила Кругового. Если бы сделка осуществилась, то Круговой присоединился бы к «армейцам» уже зимой.

ЦСКА был готов обсудить трансфер, но сам Чалов не захотел переходить в «Зенит».

Стоит отметить, что Круговой перейдёт в ЦСКА ближайшим летом – предварительный контракт уже был подписан.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Фёдор Чалов Данил Круговой трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея Важный игрок возвращается в состав «Спартака» ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
В Госдуме высказались об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024 Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
17:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из неё» — Кузнецов
17:05 · Россия. Премьер-лига
Рыков: У Лички хорошая взаимосвязь с Карраскалем
16:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о ситуации с Промесом: «Не понимаю, почему руководство «Спартака» до сих пор молчит»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Мы выйдем не проигрывать «Зениту» 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА точно не выиграет у «Крыльев Советов»
16:34 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предлагал ЦСКА Кругового в рамках сделки по Чалову
16:29 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Крылья Советов» полетят на ворота ЦСКА»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Ничья с «Оренбургом» — вина всей команды ЦСКА»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «В РПЛ Кокорину будет тяжело»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Фелипе Кайседо не исключила возможное возвращение экс-игрока «Локомотива» в РПЛ
15:53 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Рубин» и «Спартак» выглядели психологически устойчивыми в матчах с лидерами»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев не исключает, что Промес не вернётся в «Спартак»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев — о Промесе: Нет таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Лахтер: Антону Миранчуку надо ехать в «Нант»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «В матче с «Уралом» «Зенит» должен показывать свой уровень, никаких скидок не будет»
Все новости
Рекомендуем