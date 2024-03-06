​«Зенит» предлагал ЦСКА Кругового в рамках сделки по Чалову

В зимнее трансферное окно «Зенит» предпринимал попытку подписать нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА. Телеграм-канал «Мутко против» подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что питерцы предлагали «армейцам» за Чалова 10 миллионов евро.

Источник отмечает, что в рамках этой сделки «Зенит» предлагал ЦСКА защитника Данила Кругового. Если бы сделка осуществилась, то Круговой присоединился бы к «армейцам» уже зимой.

ЦСКА был готов обсудить трансфер, но сам Чалов не захотел переходить в «Зенит».

Стоит отметить, что Круговой перейдёт в ЦСКА ближайшим летом – предварительный контракт уже был подписан.