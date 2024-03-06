Наумов: «В РПЛ Кокорину будет тяжело»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

По мнению эксперта, 32-летнему Кокорину не стоит возвращаться в РПЛ, поскольку на Кипре он чувствует себя комфортно, а в России ему придётся гораздо сложнее.

«Конечно, звездой здесь он уже не будет. В каком-то небольшом клубе он ещё сможет поиграть, но захочет ли? У нас ему даже в Мелбет-Первой лиге будет тяжело, а в РПЛ — тем более», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 25 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.