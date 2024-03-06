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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Фелипе Кайседо не исключила возможное возвращение экс-игрока «Локомотива» в РПЛ

06 Марта 2024 • 16:03 Комментировать

Агент Джулиа Белисси, представляющий интересы экс-форварда «Локомотива» Фелипе Кайседо, ответила на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Хотел бы Кайседо вернуться в РПЛ? Это возможно, но нам нужно предложение и детали сделки. Пока этого нет», — приводит слова Белисси Sport24.

Напомним, 35-летний колумбиец выступал за «Локомотив» с 2011 по 2014 год. Помимо этого, Кайседо защищал цвета «Манчестер Сити», «Интера», «Лацио» и многих других команд.

На данный момент форвард является свободным агентом. Последним клубом Кайседо был саудовский «Абха», который он покинул прошлым летом.

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Локомотив Москва Фелипе Кайседо трансферы футбола - лето 2024 Джулиа Белисси ещё теги
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