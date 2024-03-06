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Агент Лахтер: Антону Миранчуку надо ехать в «Нант»

06 Марта 2024 • 15:32 Комментировать
Марсель
...
Нант
10.03 22:45

Известный агент Деннис Лахтер высказался о возможном трансфере хавбека «Локомотива» Антона Миранчука в «Нант».

«Антон, сейчас мягко говоря, не блещет в «Локомотиве», если есть такой вариант, то конечно, надо ехать в «Нант». Очевидно, что для Миранчука это будет шагом вперед», — приводит слова Лахтера Metararings.

Напомним, трудовой договор 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Согласно сведениям портала Transfermarkt , стоимость Миранчука составляет пять миллионов евро.

После 19 туров «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев заработать 31 балл.

«Нант» следит за Антоном Миранчуком

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Деннис Лахтер Нант Антон Миранчук трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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