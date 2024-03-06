Агент Лахтер: Антону Миранчуку надо ехать в «Нант»

Известный агент Деннис Лахтер высказался о возможном трансфере хавбека «Локомотива» Антона Миранчука в «Нант».

«Антон, сейчас мягко говоря, не блещет в «Локомотиве», если есть такой вариант, то конечно, надо ехать в «Нант». Очевидно, что для Миранчука это будет шагом вперед», — приводит слова Лахтера Metararings.

Напомним, трудовой договор 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Согласно сведениям портала Transfermarkt , стоимость Миранчука составляет пять миллионов евро.

После 19 туров «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев заработать 31 балл.

«Нант» следит за Антоном Миранчуком



