Овчинников считает, что Романцев не возглавит «Пари НН» вместо Юрана

Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о сотрудничестве наставника «Пари НН» Сергея Юрана с Олегом Романцевым, который в декабре прошлого года стал советником нижегородского клуба.

По мнению Овчинникова, Юран уважает Романцева и сам пригласил опытного специалиста в клуб.

«Юран может послушать и сделать, как он считает нужным. Но я не думаю, что Олег Иванович даст плохой совет. Кто такой Романцев и кто все остальные!» — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Также Овчинников считает, что Романцев не будет претендовать на место главного тренера команды пока там работает Юран.

После 19 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.