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Овчинников считает, что Романцев не возглавит «Пари НН» вместо Юрана

06 Марта 2024 • 15:10 Комментировать
Рубин
...
Пари НН
09.03 16:30

Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о сотрудничестве наставника «Пари НН» Сергея Юрана с Олегом Романцевым, который в декабре прошлого года стал советником нижегородского клуба.

По мнению Овчинникова, Юран уважает Романцева и сам пригласил опытного специалиста в клуб.

«Юран может послушать и сделать, как он считает нужным. Но я не думаю, что Олег Иванович даст плохой совет. Кто такой Романцев и кто все остальные!» — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Также Овчинников считает, что Романцев не будет претендовать на место главного тренера команды пока там работает Юран.

После 19 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев Сергей Юран Валерий Овчинников Пари НН ещё теги

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