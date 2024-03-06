​Деограсия: «Испанским тренерам очень интересна РПЛ – здесь много мощных команд»

Рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия высказался на тему отношения испанских тренеров к российскому чемпионату.

«Конечно, для испанских тренеров российский чемпионат очень интересен. У вас здесь много мощных команд. Нет сомнений, что теперь, когда пришли испанские тренеры, за лигой будут ещё больше следить. Но российский чемпионат всегда был интересен», - цитирует Деограсию Metaratings.

Давид Деограсия возглавил первую команду «Оренбурга» в августе. С тех пор команда провела 19 официальных матчей, в которых отпраздновала семь побед при шести ничьих и шести поражениях.

На текущий момент «Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Давида Деограсии проведёт в воскресенье, 10 марта, - против «Балтики» на своём поле.