Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деограсия: «Испанским тренерам очень интересна РПЛ – здесь много мощных команд»

06 Марта 2024 • 13:45 Комментировать
Оренбург
...
Балтика
10.03 14:00

Рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия высказался на тему отношения испанских тренеров к российскому чемпионату. 

«Конечно, для испанских тренеров российский чемпионат очень интересен. У вас здесь много мощных команд. Нет сомнений, что теперь, когда пришли испанские тренеры, за лигой будут ещё больше следить. Но российский чемпионат всегда был интересен», - цитирует Деограсию Metaratings.

Давид Деограсия возглавил первую команду «Оренбурга» в августе. С тех пор команда провела 19 официальных матчей, в которых отпраздновала семь побед при шести ничьих и шести поражениях.

На текущий момент «Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Давида Деограсии проведёт в воскресенье, 10 марта, - против «Балтики» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
12:35
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург – Балтика чемпионата России – 10 марта 2024
11:46
Деограсия: «С Томпсоном мы полностью сконцентрировались на спортивной составляющей»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
05 Марта
21:25
В «Оренбурге» рады вызову Гойковича в сборную Боснии и Герцеговины
16:21
Михайлов: «Верю, что смогу вернуться в «Зенит» 1
12:03
Адамов: «В последние три года больше слышу испанскую речь, чем чеченскую»
04 Марта
23:40
Президент «Оренбурга» — о срыве трансфера Веры: «Условия «Локомотива» были неприемлемы»
13:10
Михайлов: «Не считаю, что в матче с ЦСКА мы отскочили»
03 Марта
16:44
Защитник Адамов поделился мнением о новичках «Оренбурга» Томпсоне и Горбани
15:52
Мансилья: «Грустно от результатов «Оренбурга»
14:19
Михайлов: «Оренбург» сто процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ»
11:53
Игрок «Оренбурга» Адамов — о матче с ЦСКА: «Ничья — достойный результат»
11:03
Игрок «Оренбурга» Адамов: «Мы можем исправить ситуацию в турнирной таблице»
10:26
Тренер «Оренбурга» Деограсия назвал ничью с ЦСКА справедливым результатом
09:36
Мансилья: «Я рад, что Вера с нами»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ «Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
14:27 · Россия. Премьер-лига
Мацуев: «Спартак» должен сделать всё возможное, чтобы участвовать в чемпионской гонке»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Пояркова: «Рассчитываем, что Николай станет футболистом стартового состава «Факела»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — об Абаскале: «Будущее любого тренера зависит от игры и места»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» ни в чём не уступил «Зениту»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Бушманов считает, что «Спартак» и без Промеса способен бороться за медали
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Лахтер: «Тюкавин похож на футболиста»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Краснодар» может и не стать чемпионом, «Зенит» и «Динамо» очень близки»
13:45 · Россия. Премьер-лига
​Деограсия: «Испанским тренерам очень интересна РПЛ – здесь много мощных команд»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «После матча с «Зенитом» «Спартак» получил уверенность»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Деограсия назвал цель «Оренбурга» на остаток сезона
13:26 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Чалов выпадает из игры ЦСКА»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Для выхода на более высокий уровень «Динамо» нужен другой тренер» 1
13:10 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Промес расстраивает меня и болельщиков «Спартака»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Ленини: «Кевин готов бороться за место в составе»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Яхимович раскритиковал болельщиков «Динамо», которые не ходят на стадион
Все новости
Рекомендуем